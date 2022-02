CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLI CENTRO STORICO: « SPACCIO DI STUPEFACENTI, ARRESTATO UN 21ENNE DI ORIGINI TUNISINE »

9.25 - sabato 26 febbraio 2022

Proseguono incessantemente i servizi svolti dai Carabinieri nell’area del centro storico ricompreso tra la Chiesa di Santa Maria Maggiore e la stazione ferroviaria, ove peraltro da diversi giorni, in coordinamento con le altre forze di polizia, vi è un presidio attivo in Piazza della Portella teso alla prevenzione dei reati.

Nel corso delle attività, sviluppate attraverso il monitoraggio di ogni movimento sospetto in base anche alle indicazioni, precise e puntuali, dei residenti del posto, sono stati individuati cinque assuntori di sostanze stupefacenti, tutti maggiorenni e extracomunitari – tra cui uno sottoposto alla misura disposta dal Questore del divieto di ritorno nel capoluogo – e sono state recuperate 6 dosi di hashish, dal peso complessivo di circa 6 grammi.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trento hanno tratto in arresto un 21enne di origini tunisine – con precedenti specifici – poiché colto nella flagranza del reato di spaccio di stupefacenti nei pressi del Passaggio Peterlongo, che collega Piazza Dante a Via Roma, a pochi passi da Piazza della Portella.

L’acquirente si è avvicinato al pusher che stazionava nei pressi del Passaggio, chiedendogli una dose di hashish e concordando nel frangente il prezzo per un importo di 15 euro.

Pattuito il prezzo, in pochi istanti si è concretizzato lo scambio, dopodiché i due si sono divisi andando ognuno per la propria strada. Il tutto avveniva sotto gli occhi dei militari in abito civile che prontamente hanno bloccato entrambi, sottoponendoli a perquisizione personale e recuperando la dose appena venduta e la somma di 210 €, nella disponibilità dello spacciatore, verosimile provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, attualmente ristretto presso le camere di sicurezza della caserma di via Barbacovi, questa mattina verrà condotto dinanzi al Giudice per la convalida.