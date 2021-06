CARABINIERI – TRENTO * ACCOLTELLAMENTO RANZO: « ARRESTATO L’AGGRESSORE DI UNA VOLONTARIA 64ENNE, SI TRATTA DI UN 40ENNE DEL BURKINA FASO »

All’esito di una incessante attività di ricerca condotta in Valle dei Laghi, i Carabinieri della Compagnia di Trento hanno rintracciato il protagonista della brutale aggressione verificatasi questa mattina in frazione Ranzo, ai danni di una volontaria 64enne del luogo.

N.A., 40enne del Burkina Faso, è stato fermato in località Sarche del Comune di Madruzzo, dopo oltre 12 ore di battute dell’area condotte anche con la preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco Volontari e i volontari della Protezione Civile.

Per ragioni non ancora note, questa mattina poco prima delle otto di questa mattina, l’uomo, da qualche giorno ospite della canonica di Ranzo, ha aggredito la volontaria che lo stava accompagnando in auto presso una struttura sanitaria per sottoporsi a visita medica.

Dopo averla attinta con numerosi fendenti, N.A. è sceso dall’auto dandosi alla fuga.

Rintracciato nel pomeriggio, è stato tratto in arresto per tentato omicidio e lesioni personali aggravate e verrà ristretto presso la Casa circondariale di Trento.