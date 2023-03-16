CARABINIERI – TRAPANI * « ARRESTATI ALTRI DUE FIANCHEGGIATORI DI MATTEO MESSINA DENARO, MISURE CAUTELARI ESEGUITE A CARICO DI BONAFEDE EMANUELE ED LANCIERI LORENA NINFA » (VIDEO E PDF ORDINANZA)

IL 16 MARZO 2023 IL ROS ED IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TRAPANI HANNO ESEGUITO UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO, SU RICHIESTA DELLA LOCALE DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO, A CARICO DI BONAFEDE EMANUELE[1] E LANCERI LORENA NINFA[2], INDAGATI IN CONCORSO PER FAVOREGGIAMENTO PERSONALE E PROCURATA INOSSERVANZA DI PENA, REATI AGGRAVATI PER AVERE AGEVOLATO COSA NOSTRA.
L’OPERAZIONE COSTITUISCE PROSECUZIONE DELL’INDAGINE CHE LO SCORSO 16 GENNAIO HA CONSENTITO AL ROS DI CATTURARE A PALERMO IL LATITANTE MESSINA DENARO MATTEO E DI TRARRE IN ARRESTO:
- NELLA FLAGRANZA DI REATO, IL SUO ACCOMPAGNATORE LUPPINO GIOVANNI SALVATORE PER PROCURATA INOSSERVANZA DI PENA E FAVOREGGIAMENTO AGGRAVATI DALLE MODALITÀ MAFIOSE;
- ANDREA BONAFEDE CL. 63 PER PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA;
- IL MEDICO TUMBARELLO ALFONSO PER CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA ED ALTRI REATI PURE AGGRAVATI DALLE MODALITÀ MAFIOSE;
- ANDREA BONAFEDE CL. 69 PER PROCURATA INOSSERVANZA DI PENA E FAVOREGGIAMENTO AGGRAVATI DALLE MODALITÀ MAFIOSE;
- MESSINA DENARO ROSALIA, SORELLA DI MATTEO, PER PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA.
SONO ATTUALMENTE IN CORSO VARIE PERQUISIZIONI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI.
[1] Nato a Castelvetrano (TP), il 22.11.1973.
[2] Nata in Svizzera (EE), il 06.03.1975.