CARABINIERI – TORINO * TUTELA ANIMALI: « A CHIERI  SEDICI CANI ABBANDONATI IN UN CANILE ABUSIVO, DENUNCIATA LA PROPRIETARIA » (VIDEO)

Sedici cani abbandonàti in un canile abusivo, I Carabinieri denunciano la proprietaria. Anche alcuni cuccioli, chiusi in uno stanzone senza luce e con una sola finestra, senza né acqua né cibo. Abbandonàti e reclusi in una cascina a Chieri, da una donna di mezza età, la proprietaria del rudere, al momento fuori regione per un impegno personale.

A scoprire il «canile abusivo» sono stati i Carabinieri di Chieri e le guardie zoofile che sono intervenute per salvare gli animali. Nel corso del sopralluogo dei militari dell’Arma, in collaborazione con i medici veterinari dell’AslTo 05 e le guardie zoofile, si è proceduto a liberare e rifocillare con cibo e acqua i cani (15 meticci ed un pastore tedesco, tutti età compresa tra 6 mesi e 3 anni). Tutti i cani erano sprovvisti di microchip di identificazione.

La proprietaria della cascina è stata denunciata per maltrattamento di animali e sanzionata sia per la mancata registrazione degli animali, tutti senza microchip, che per le condizioni fatiscenti della struttura in cui erano rinchiusi. Le bestiole sono state portate al canile di Chieri ed in altri rifugi della provincia.