CARABINIERI – TORINO * « SOTTO LA MASCHERINA NASCONDEVA 20 DOSI DI COCAINA, ARRESTATO LO SPACCIATORE »

Torino. Controlli anti Covid dei Carabinieri: sotto la mascherina nascondeva 20 dosi di cocaina, arrestato. Ieri sera, a Rivalta, nell’hinterland torinese, nei pressi del parcheggio di un centro commerciale i carabinieri, impegnati nei controlli anti Covid, notavano due persone lì presenti senza apparente giustificato motivo. Decidevano così di avvicinarsi per chiedere l’autocertificazione e sorprendevano invece uno dei due, un 29enne di Orbassano, mentre cedeva 3 dosi di cocaina all’altro, un 42enne del posto. A seguito di perquisizione, i militari dell’Arma rinvenivano, nascosto sotto la mascherina del pusher, un ovetto di plastica con all’interno altre 17 dosi della stessa sostanza stupefacente; presso la sua abitazione, inoltre, 4 grammi di crack, un bilancino di precisione e denaro contante per un ammontare di euro 475. Lo spacciatore è stato arrestato, mentre l’acquirente segnalato in Prefettura. Entrambi sono stati altresì multati per inosservanza del divieto di mobilità.