CARABINIERI – TORINO * « ARMATO DI PISTOLA RAPINA LA BANCA E SCAPPA CON LA MACCHINA DI PAPà, ARRESTATO UN 32ENNE ITALIANO »

Castellamonte (TO), armato di pistola, rapina la banca e scappa con la macchina di papà, arrestato dai carabinieri. Un uomo armato di pistola ha rapinato venerdì mattina la filiale di Intesa Sanpaolo di piazza Martiri della Libertà a Castellamonte. Intorno alle 9, l’uomo si è presentato all’interno dell’istituto bancario e dopo aver costretto un’impiegata ad aprirgli la porta e ad accompagnarlo alla casse, ha minacciato i cassieri con una pistola e si è fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse, circa 5000 euro Poi è scappato con una Fiat Punto, di proprietà del padre.

È scattato il piano antirapina con posti di controllo in tutta la provincia. I carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno segnalato l’auto del rapinatore e un parziale di targa..

I colleghi della Stazione di Chivasso hanno intercettato l’auto del rapinatore e l’hanno bloccato in un’area boschiva nel comune di Ceresola, in borgata Villa. Si tratta di un italiano di 32 anni, abitante a Chivasso, con precedenti penali. E’ stato recuperato l’intero bottino, nascosto in un doppiofondo del bagagliaio, insieme con un manganello, un passamontagna, un tirapugni e una pistola scenica Beretta, senza tappo rosso, utilizzata per commettere la rapina. L’uomo è sospettato di aver commesso altre rapine nel chivassese .