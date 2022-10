CARABINIERI – ROVERETO (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « ARRESTATO UN GIOVANE DELLA VALLAGARINA E DENUNCIATO UN ALTRO PER DETENZIONE E SPACCIO DROGA »

17.32 - lunedì 10 ottobre 2022

Continua l’azione di prevenzione e repressione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Rovereto: la pressante attività di controllo posta in atto per arginare la diffusione di sostanze stupefacenti, quali cocaina e hashish, ha permesso nella serata del 07 u.s. di individuare e arrestare un giovane della Vallagarina e denunciarne un altro per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione Carabinieri di Mori, nel corso di questi giorni hanno svolto alcuni interventi repressivi antidroga nel territorio, traendo in arresto in flagranza una persona, residente da molto tempo in Vallagarina, con precedenti specifici. In particolare, l’arresto del giovane è avvenuto all’esito di una approfondita perquisizione nell’abitazione dello stesso. Qui, i militari hanno rivenuto, ben occultati, all’interno di un vasetto posto su un ripiano di un mobile in salotto, 8 involucri contenente della sostanza stupefacente tipo cocaina e dal peso complessivo di circa 8 gr., quanto rinvenuto veniva acquisito dai militari e sottoposto a sequestro.

Il giovane, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, accompagnato presso la caserma di Mori, terminati gli atti di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Trento, a disposizione della locale Procura della Repubblica.

Nel corso della stessa attività, i carabinieri si recavano nel comune di Ala dove individuavano un trentenne lagarino, il quale è stato trovato in possesso di una esigua quantità di sostanza stupefacente tipo hashish e marjuana, inoltre venivano rinvenute nell’appartamento in uso a detto soggetto, elementi tali da dimostrare l’attività di spaccio dello stesso.

Anche questi accompagnato in caserma, veniva denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.