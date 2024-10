CARABINIERI – REGGIO CALABRIA * «OTTANTENNE INCENDIA E DISTRUGGE UNA PALAZZINA, ARRESTATO»

07.13 - martedì 8 ottobre 2024

La notte tra sabato e domenica Gallico ha assistito a un episodio drammatico che ha portato all’arresto di un uomo di 88 anni, accusato di aver appiccato un incendio doloso a un immobile del quartiere. Un’azione fulminea dei Carabinieri ha trasformato quella che poteva essere una tragedia in una storia di giustizia e professionalità.

Erano circa le 2:00 di domenica quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Reggio Calabria ha ricevuto una chiamata d’emergenza: fiamme alte avvolgevano un edificio di Gallico. La risposta è stata immediata: le pattuglie sono state allertate e hanno raggiunto il luogo in pochi minuti assieme ai Vigili del Fuoco che si sono adoperati sin da subito a domare l’incendio.

L’immobile, con il fumo che si alzava verso il cielo, era in pericolo. Ma la prontezza dei soccorsi ha permesso alla famiglia residente di mettersi in salvo, evitando il peggio. Tuttavia, il mistero dell’autore di quel gesto sconsiderato era solo all’inizio di una frenetica indagine.

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza delle abitazioni vicine, i Carabinieri hanno ricostruito la scena: un uomo travisato, con un passo claudicante, che aveva osato oscurare le telecamere con della vernice nera prima di dare fuoco alla saracinesca del garage. L’incendio si è propagato velocemente, causando l’esplosione di un’auto parcheggiata all’interno, devastando il piano terra dell’edificio.

Ma in questo racconto di inciviltà emerge anche un elemento cruciale: la profonda conoscenza del territorio da parte dei Carabinieri. La camminata claudicante non è passata inosservata ai militari di Gallico, che, grazie alla loro familiarità con la comunità, hanno immediatamente identificato l’autore del crimine: un anziano, già noto per simili episodi.