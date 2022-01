CARABINIERI – PERGINE VALSUGANA (TN): COVID: « GUIDAVA LO SCUOLABUS SENZA GREEN PASS, SANZIONATO L’AUTISTA PER UN IMPORTO DI MILLE EURO »

10:35 - 21/01/2022

Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana alla fermata di via Mastetten, nel corso dei quotidiani servizi di controllo sull’osservanza delle disposizioni per il contenimento della pandemia da SarsCov-2, hanno verificato il possesso dei green pass da parte dei giovani utenti di uno scuolabus, ma senza certificazione non sono stati trovati i ragazzi, tutti rigorosamente in regola, bensì l’autista quarantenne, che è stato sanzionato con una multa e sostituito alla conduzione del mezzo, mentre il responsabile ha ricevuto a sua volta una sanzione, per un importo complessivo di circa 1.000 euro. Il servizio è stato comunque regolarmente garantito.