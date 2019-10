CARABINIERI – CLES (TN) * REATO DI EVASIONE : « ARRESTATA 23ENNE MENTRE PASSEGGIAVA PER LE VIE DI TRENTO »

Arrestata 23enne ai domiciliari che era a passeggio per Trento. Una ventitreenne residente in Val di Non è stato arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Cles nella flagranza del reato di evasione.

La ragazza trentina – che qualche mese fa era stata fermata per un furto, quindi sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari perché inottemperante a quella all’obbligo di firma presso gli uffici di polizia – ha ieri pensato di concedersi una piccola “distrazione” e così, nel primo pomeriggio, si è recata a Trento dove, mentre passeggiava tranquillamente per le vie del centro, è stata però riconosciuta da un carabiniere libero dal servizio , il quale ha allertato i colleghi perché verificassero che la sua “sensazione” fosse giusta.

Un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile ha così raggiunto l’abitazione della ventitreenne e constatato la sua evasione. La ragazza è rincasata qualche ora più tardi. In tasca aveva una modica quantità di hashish, condizione che comporterà la sua segnalazione al Commissariato del Governo di Trento.

Arrestata in flagranza del reato di evasione, stamattina sarà giudicata con rito direttissimo.