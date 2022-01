CARABINIERI – CAVALESE (TN) * DROGA: « SCOPERTO IN VAL DI FASSA UN LABORATORIO ADIBITO ALLA LAVORAZIONE DELLA COCAINA, ARRESTATO 35ENNE ALBANESE »

11:17 - 27/01/2022

Nella tarda serata di ieri, a Canazei, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cavalese, hanno tratto in arresto un 35enne albanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, da anni residente in val di Fassa, è stato sottoposto a un ordinario controllo alla circolazione stradale, nel corso del quale i militari hanno rinvenuto su di lui 11 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 13 grammi, pronti per la vendita.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Moena, ha consentito di scoprire un piccolo laboratorio, allestito nel garage della sua abitazione, dotato di tutto il materiale e gli strumenti necessari al taglio e al confezionamento dello stupefacente. All’interno del locale infatti sono stati recuperati e sottoposti a sequestro ulteriori 70 grammi di cocaina -tra polvere e cristalli- 33 gr. di hashish, un bilancino di precisione, circa 300 grammi di sostanze da taglio, quali bicarbonato e glutammina, spatole per lavorare il narcotico e numerosi foglietti di cellophane, necessari al confezionamento delle dosi da immettere sul mercato Fassano, identici a quelli utilizzati per “impacchettare” gli 11 involucri, rinvenuti nelle tasche dello spacciatore.

L’arrestato, nella mattinata odierna, verrà condotto dinanzi al Giudice per essere sottoposto a giudizio per direttissima.