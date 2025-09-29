Popular tags:
CARABINIERI – BOLZANO * MERANO: «SEQUESTRATI 3,5 CHILI DI DROGA, ARRESTATI UN CUOCO ITALIANO ED UNO STRANIERO IRREGOLARE»

09.37 - lunedì 29 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Sequestrati Kg 3,5 di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana. Arrestati dai Carabinieri di Merano uno straniero irregolare e un cuoco italiano, entrambi dimoranti a Lana (BZ).

Operazione di successo ottenuta contro la vendita e l’uso di droghe da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Merano, che hanno sequestrato tre chili e mezzo di sostanza stupefacente e tratto in arresto due cittadini.
La brillante operazione, che ha stroncato un’attività di spaccio stimata in migliaia di Euro giornalieri, è partita a seguito di un ordinario controllo eseguito nelle vie del centro di Merano nei giorni scorsi. A insospettire i militari dell’Arma è stata un’utilitaria con a bordo due giovani dall’atteggiamento sospetto. Nel momento in cui l’auto è stata fermata, i due individui si sono mostrati subito nervosi e ingiustificatamente preoccupati, tanto da indurre i Carabinieri a procedere alla perquisizione. Uno dei due occupanti dell’auto aveva 5 dosi di cocaina occultate negli slip.

Le indagini sono state approfondite e poiché gli elementi acquisiti facevano presupporre che i due fossero dediti allo spaccio e detenessero ulteriore stupefacente, si procedeva alla perquisizione della loro abitazione sita nel centro di Lana, dove i militari hanno scoperto un vero e proprio supermarket della droga. Sparsi in varie parti dell’abitazione, sono stati recuperati circa tre chili e mezzo di sostanza stupefacente di ogni tipo: cocaina, hashish e marijuana e due bilancini elettronici.

Al termine delle operazioni, i responsabili, un 37enne di nazionalità italiana residente in Toscana di professione cuoco ed un 21enne di nazionalità albanese, irregolare sul territorio nazionale, entrambi abitanti a Lana, sono stati condotti in caserma e dopo le formalità di rito tradotti presso il carcere di Bolzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre lo stupefacente ed i bilancini venivano posti sotto sequestro.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

