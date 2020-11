CARABINIERI – BOLZANO * DROGA: « NELLA SUA ABITAZIONE AVEVA ORGANIZZATO UNA PIANTAGIONE DI CANNABIS, DENUNCIATO UN 52ENNE »

Voleva fare scorte in vista di un possibile lockdown, un 52 enne giardiniere, che nella sua abitazione aveva organizzato una piantagione di cannabis, con tanto di serra ed essiccatoio. Come nella trama di un film, l’uomo, trovatosi momentaneamente senza lavoro, aveva deciso di mettere a frutto la sua lunga esperienza professionale, cimentandosi in una nuova forma di coltivazione molto più remunerativa, realizzando una serra ordinata e ben protetta ed adibendo l’intera soffitta ad essiccatoio in vista del “raccolto”.

Nonostante tutte le precauzioni adottate dall’uomo, le informazioni acquisite dai militari dell’Arma abbinate a numerosi appostamenti e ricognizioni, hanno permesso, in brevissimo tempo, di circoscrivere e scoprire l’area di produzione, ben riparata da occhi indiscreti.

Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno sequestrato diverse piante e quasi un chilo sostanze già essiccate e pronte per l’uso, denunciando il responsabile le cui azioni sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.