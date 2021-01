CANALE 5 – “ “VERISSIMO – LE STORIE “ * IL PUBBLICO POTRÀ RIVEDERE: « RENATO ZERO / PIERO CHIAMBRETTI / GABRIEL GARKO / IL PROTAGONISTA DI “DAYDREAMER” CAN YAMAN / ELETTRA LAMBORGHINI »

Sabato 2 gennaio, alle ore 16.00, appuntamento con “Verissimo – Le storie ”.

Ingredienti della puntata del talk show le più belle ed emozionanti interviste realizzate da Silvia Toffanin in questa stagione.

Il pubblico di Verissimo potrà rivedere: Renato Zero, Piero Chiambretti, Gabriel Garko, il protagonista di “Daydreamer” Can Yaman ed Elettra Lamborghini.

Inoltre, non mancheranno i contributi inediti, come l’intervista al vincitore dell’ultima edizione di “Tu sì que vales”, l’illusionista Andrea Paris e alla coppia nata nella casa del “Grande fratello 2015” formata da Francesca Rocco e Giovanni Masiero, in attesa del loro secondo bebè.