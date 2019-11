CANALE 5 – ” STRISCIA LA NOTIZIA ” – SEGGIOLINI ANTIABBANDONO: « QUESTA SERA TAPIRO D’ORO AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PAOLA DE MICHELI »

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, perché la norma che prevede l’obbligo di dotarsi di seggiolini antiabbandono è entrata in vigore prima che i negozianti avessero i dispositivi da vendere ai consumatori.

L’inviato di Striscia intercetta la De Micheli a Bergamo: «I genitori sono molto preoccupati, hanno paura di prendere una multa. Come si possono aiutare?». Il ministro risponde: «Stiamo lavorando per posticipare l’entrata in vigore delle sanzioni al 1° marzo del 2020 e incontreremo le aziende per accelerare la produzione. Vogliamo proteggere i bambini, non complicare la vita delle persone».