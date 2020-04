CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “: «  IL SERVIZIO DI RAJAE SUI ROM CHE DURANTE LA QUARANTENA VANNO A CACCIA DI ALLOGGI DI CUI IMPADRONIRSI ABUSIVAMENTE  »

Questa sera, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Rajae è a Quarto Oggiaro, quartiere della periferia milanese dove alcune famiglie rom stanno approfittando del lockdown per impadronirsi abusivamente di case non abitate. Una storia che si ripete un po’ ovunque a Milano e che, in alcuni casi, registra occupazioni anche di alloggi lasciati sguarniti da proprietari ora ricoverati per Coronavirus.

«Il problema vero – dichiara l’assessore alla Casa del municipio 8 Fabio Galesi – è che se Aler non interviene entro un’ora dall’occupazione, queste persone si insediano e non si riesce più a recuperare la casa». L’inviata, dopo aver documentato il modus operandi dei rom, riesce a intercettare due donne “abusive”, le cui ragioni però non convincono i residenti che da tempo chiedono maggiore tutela da parte delle istituzioni.