CANALE 5 – “  STRISCIA LA NOTIZIA “ * « IL GIALLO DELLE MASCHERINE DISTRIBUITE COL LOGO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, ORA PROTESTANO ANCHE DIVERSI IMPRENDITORI ITALIANI »

Dopo le tantissime segnalazioni arrivate a Striscia, Moreno Morello torna a occuparsi delle mascherine chirurgiche prodotte da Fca. Distribuite nelle scuole italiane con il logo della presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le analisi di Striscia la notizia risultano avere una capacità di filtrazione ben inferiore al 95% previsto dalla legge.

Le rassicurazioni sulla qualità dei prodotti distribuiti di Fca del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e dell’Istituto Superiore di Sanità non bastano a risolvere quello che potrebbe trasformarsi in uno scandalo e che ha portato alle proteste di tantissimi genitori con figli nelle scuole.

Ora arrivano le testimonianze di diversi imprenditori italiani, finanziati per produrre mascherine con fondi statali, che, paradossalmente, oggi vengono a sapere che le mascherine di Fca, scelte dal governo, non rispetterebbero gli standard previsti dalla normativa di riferimento. E di aver prodotto dispositivi medici che ora giacciono invenduti nei magazzini dato che buona parte della domanda è già soddisfatta dalla produzione di FCA.