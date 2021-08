CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * GINO STRADA: « SE NE VA IL MEDICO CHE HA COMBATTUTO PER LA PACE, OTTO ANNI FA DISSE: “ IL 15% DEGLI ITALIANI NON HA ACCESSO A CURE SANITARIE ” »

Oggi ci ha lasciato Gino Strada, fondatore di Emergency e amico di Striscia la notizia. Medico e attivista ha combattuto per la pace in tutto il mondo, Italia compresa. Già otto anni fa, ospite del tg satirico di Antonio Ricci, aveva denunciato, molto prima che il COVID lo rendesse evidente a tutti, come il nostro sistema sanitario facesse acqua da tutte le parti, lasciando molte persone senza le cure necessarie.

