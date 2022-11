CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « BRUMOTTI MOSTRA LE IMMAGINI DELLA TRANS DEL CASO MARRAZZO MENTRE VENDE COCAINA E AGGREDISCE IL GESTORE DI UN BAR »

12.18 - domenica 20 novembre 2022

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35), le immagini esclusive di Natalie – la transessuale super testimone nel 2009 nel caso dell’ex governatore del Lazio Piero Marrazzo – che fa irruzione in un bar a Roma Nord, lanciando sedie e tavolini e aggredendo e minacciando con un coltello il titolare e la moglie. A scatenare la furia sarebbe stato il mancato pagamento di alcune dosi di cocaina.

Vittorio Brumotti aveva iniziato la sua inchiesta il giorno prima dell’arresto di Natalie (avvenuto il 14 novembre) per l’aggressione nel bar, quando un attore del tg satirico era riuscito a entrare a casa della sudamericana. Qui, grazie alle telecamere nascoste, viene ripresa mentre confeziona dosi di cocaina da vendere a 100 euro al grammo.

Il giorno dopo Brumotti la segue fino al locale dove avviene l’aggressione e interviene per fermarla, finché non arriva la polizia che la arresta per tentata estorsione e danneggiamento aggravato.

Ai microfoni di Striscia, il barista aggredito afferma che i soldi pretesi da Natalie, all’anagrafe Josè Alexander Vidal Silva, erano per della cocaina che aveva comprato, mentre la brasiliana sostiene che fossero per delle prestazioni sessuali, aggiungendo di avere i video dell’incontro a luci rosse.

Il servizio completo domani sera a Striscia la notizia.