CANALE 5 – “ SILENT NIGHT – A CHRISTMAS PRAYER “ * DALLE GROTTE DI FRASASSI IL CONCERTO DI ANDREA BOCELLI, VENERDÌ 25 DICEMBRE »

Venerdì 25 dicembre, in seconda serata, su Canale 5, è di scena il concerto «Silent Night: A Christmas Prayer» di Andrea Bocelli, che offre un’esibizione unica e carica di suggestioni, in uno degli scenari naturali più suggestivi delle Marche: le Grotte di Frasassi.

Momenti di pura emozione – piccolo dono dell’ammiraglia Mediaset a tutti i suoi telespettatori, nella giornata più intensamente spirituale del 2020 -, in particolare quando Bocelli esegue Silent Night in un’emozionante versione a cappella, accompagnato dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini e dalla ballerina classica Brittany O’Connor, con un pittoresco gioco di luci.

Il coinvolgente set acustico del Maestro prosegue con canzoni come White Christmas, Caro Gesù Bambino, Fratello Sole Sorella Luna (Dolce è sentire), Pianissimo. L’evento, diretto da Gaetano Morbioli, è stato realizzato in due location tra le più suggestive del marchigiano: la Sala Abisso Ancona, la più grande del complesso ipogeo, dove si trovano le caratteristiche stalagmiti denominate I Giganti, e la bellissima Sala delle Candeline.

Inserito nella Hollywood Walk of Fame per la sua attività nel campo della musica, Bocelli è oggi «il tenore più amato a livello internazionale».

Ha cantato nei più importanti teatri d’opera, dalla Carnegie Hall al Wiener Staatsoper fino al Metropolitan Opera House, e ha inciso come protagonista ne La Bohème, Madama Butterfly, Tosca, Il Trovatore, Werther, Pagliacci, Cavalleria Rusticana, Carmen, Andrea Chénier, Romeo et Juliette, Manon Lescaut, Turandot e Aida.

Il suo nome, fin dagli anni ’90 figura tra i protagonisti di numerose manifestazioni legate alla filantropia e al supporto di realtà disagiate in tutto il mondo. Presidente onorario della Fondazione Arpa, nel 2011 ha dato vita all’ABF, l’Andrea Bocelli Foundation.