CANALE 5 * « PER LASCIARE SPAZIO ALL’INTERVISTA DEL TG5 A PAPA FRANCESCO “ PAPERISSIMA SPRINT ” E “ LIVE – NON È LA D’URSO ” TORNERANNO IN ONDA DOMENICA 17 GENNAIO »

Per lasciare spazio all’intervista del TG5 a Papa Francesco, “Paperissima Sprint” e “Live – Non è la d’Urso” tornano in onda domenica prossima, 17 gennaio, nei consueti orari. “Paperissima Sprint” in access prime-time e “Live-Non è la d’Urso”, con il primo appuntamento stagionale, in prima serata.