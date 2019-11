CANALE 5 – “ LIVE – NON è LA D’URSO “ * MERCEDESZ HENGER: « MIO PADRE BIOLOGICO NON È RICCARDO SCHICCHI »

Questa sera, lunedì 25 novembre in prima serata, su Canale5, ai microfoni di “Live – Non è la d’Urso”, Mercedesz Henger, finora conosciuta come la figlia di Riccardo Schicchi ed Eva Henger, rivelerà: “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la “notizia”, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda”.