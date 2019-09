CANALE 5 * “ LIVE – NON È LA D’URSO ”- DOMENICA 22 SETTEMBRE: « LE PRIME IMMAGINI DI FABRIZIO CORONA IN CARCERE DOPO L’ARRESTO DI SEI MESI FA »

Domenica 22 settembre 2019, in prima serata su Canale 5, in esclusiva a “LIVE – NON È LA D’URSO” le prime immagini di Fabrizio Corona direttamente dal carcere di San Vittore.

Inoltre, ai microfoni di “LIVE”, le testimonianze di chi in carcere ha incontrato l’ex re dei paparazzi.