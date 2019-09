CANALE 5 * ” LIVE – NON È LA D’URSO” : « DOMANI 15/9 TORNA BARBARA D’URSO, TRA GLI OSPITI MICKEY ROURKE

Domani, domenica 15 settembre 2019, in prima serata su Canale 5, al via la seconda edizione di “LIVE – NON È LA D’URSO”, il programma targato Videonews e condotto da Barbara d’Urso.

Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: direttamente da Hollywood arriva in studio Mickey Rourke, l’attore sex symbol degli anni ’80, indimenticato protagonista di “9 settimane e ½”. In tutto il mondo si parla della trasformazione estetica di Mickey: il divo racconterà a “Live” i segreti della sua eterna giovinezza.

In esclusiva, nuove rivelazioni sul caso “Pratiful” e sull’identità di Mark Caltagirone: in studio Eliana Michelazzo, assieme al suo nuovo fidanzato, e Pamela Perricciolo. Ospite a “Live” anche un uomo che sostiene di essere stato spacciato come finto fidanzato da un’altra donna famosa.

E ancora, nel nuovo spazio “DNA”, Paola Caruso e la madre Imma supporteranno chi è alla ricerca della propria madre biologica. Il primo caso riguarderà una comica molto nota al grande pubblico televisivo, adottata subito dopo la nascita.

Barbara d’Urso accoglierà in studio Mariana Caniggia, moglie dell’ex calciatore Claudio: la donna arriverà dall’Argentina per commentare le dichiarazioni sconvolgenti che ha rilasciato sulla propria famiglia.

Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il “Live Sentiment” delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play (live.mediasetplay.it). Il pubblico potrà anche commentare sui profili Facebook, Instagram e Twitter del programma utilizzando l’hashtag ufficiale #noneladurso.