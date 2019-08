CANALE 5 * “ CADUTA LIBERA “: « PUNTATA DI FESTEGGIAMENTI, GERRY SCOTTI SPEGNE LE CANDELINE PER IL SUO COMPLEANNO E IL CAMPIONE CHRISTIAN FREGONI VINCE 90 mila EURO »

Grandi festeggiamenti, ieri, a “Caduta Libera!”, il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy.

Per la prima volta, visto che quest’anno il programma sta andando in onda con puntate inedite per tutta l’estate, Gerry Scotti, nato il 7 agosto, ha festeggiato il suo compleanno in studio, con una grande torta, circondato dal pubblico e dallo staff del game show.

Festa anche per il Campione Christian Fregoni, che, alla sua diciassettesima partita sulla botola centrale, è riuscito a superare per la terza volta il gioco finale de “I dieci passi”, aggiudicandosi 90.000 euro e portando il suo montepremi complessivo a 210.000 euro.

Christian Fregoni è di Brescia, ha 27 anni, fa il bagnino e sta per laurearsi in Scienze Motorie.