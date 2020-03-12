PRESIDENTE CONTE - CORONAVIRUS

« IL PAESE HA BISOGNO DI 60 MILIONI DI PICCOLI GRANDI SACRIFICI »

Per 15 giorni chiusi negozi, bar, pub e ristoranti.

Garantiti i trasporti ed i servizi di pubblica utilità.

Benzinai meccanici e tabaccai aperti.

Consentita la consegna a domicilio.

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	CANALE 5 – “ AMICI “ * « VENERDì 13 MARZO LA TERZA PUNTATA DEL TALENT SHOW DI MARIA DE FILIPPI »				
DOMANI, VENERDI’ 13 MARZO, IN PRIMA SERATA SU CANALE5 MARIA DE FILIPPI CONDUCE IL TERZO APPUNTAMENTO IN DIRETTA CON MANCANO SOLO 3 SETTIMANE ALLA FINALE


SONO 7 I TALENTI ANCORA IN GARA PER LA VITTORIA:

NYV, GIULIA, GAIA E JACOPO CANTANTI

VALENTIN, NICOLAI E JAVIER BALLERINI


A VALUTARLI 3 ORGANI GIUDICANTI:

1) LA GIURIA

2) I PROFESSORI E LA VAR

E 3) IL PUBBLICO DA CASA ATTRAVERSO IL TELEVOTO

(INVIANDO UN SMS AL NUMERO 4770001 CON IL CODICE O IL NOME DELL’ALLIEVO O INVIANDO UN SMS AL NUMERO 4770000 CON SÌ O NO).


DIRETTORE ARTISTICO GIULIANO PEPARINI.


IL PROGRAMMA È PRODOTTO DA FASCINO P.G.T. PER MEDIASET.

REGIA ANDREA VICARIO.