CANALE 5 – “ AMICI “ * « VENERDì 13 MARZO LA TERZA PUNTATA DEL TALENT SHOW DI MARIA DE FILIPPI »

DOMANI, VENERDI’ 13 MARZO, IN PRIMA SERATA SU CANALE5 MARIA DE FILIPPI CONDUCE IL TERZO APPUNTAMENTO IN DIRETTA CON MANCANO SOLO 3 SETTIMANE ALLA FINALE
SONO 7 I TALENTI ANCORA IN GARA PER LA VITTORIA:
NYV, GIULIA, GAIA E JACOPO CANTANTI
VALENTIN, NICOLAI E JAVIER BALLERINI
A VALUTARLI 3 ORGANI GIUDICANTI:
1) LA GIURIA
2) I PROFESSORI E LA VAR
E 3) IL PUBBLICO DA CASA ATTRAVERSO IL TELEVOTO
(INVIANDO UN SMS AL NUMERO 4770001 CON IL CODICE O IL NOME DELL’ALLIEVO O INVIANDO UN SMS AL NUMERO 4770000 CON SÌ O NO).
DIRETTORE ARTISTICO GIULIANO PEPARINI.
IL PROGRAMMA È PRODOTTO DA FASCINO P.G.T. PER MEDIASET.
REGIA ANDREA VICARIO.