CAMPOMENOSI (LEGA) * BRENNERO – AUTOTRASPORTO ITALIANO: « SITUAZIONE GRAVE, L’UE APRA UNA PROCEDURA D’INFRAZIONE CONTRO L’AUSTRIA »

16:56 - 16/12/2021

Brennero, Campomenosi (Lega), situazione grave, Ue apra procedura infrazione contro Austria. “La Commissione, così rigida contro l’Italia sulla Bolkestein, non sia ipocrita e apra una procedura contro l’Austria per l’inaccettabile situazione del Brennero”.

“La situazione al Brennero è complessa e da oltre un anno sta mettendo in ginocchio l’autotrasporto italiano e alcuni importanti settori produttivi del nostro Paese. La Lega lo denuncia da oltre un anno, con diverse iniziative portate avanti assieme al collega Paolo Borchia in commissione Trasporti: le misure assunte dal Tirolo Austriaco, che permette il traffico di soli camion elettrici o a idrogeno provenienti dall’Italia, mentre non applica le stesse misure agli autotrasportatori austriaci, sono di fatto una barriera alla libera circolazione nel mercato interno europeo.

Le misure non corrispondono ai requisiti di proporzionalità e non discriminazione che anche oggi la Commissaria ai Trasporti Vālean ha ricordato essere indispensabili per giustificare qualsiasi iniziativa in questo senso. Serve la massima attenzione tanto in Europa quanto in Italia, dove lo stesso governo è stato spesso purtroppo timido nel far sentire la propria voce. Bruxelles non può continuare a far finta di nulla, ora servono fatti concreti: la Commissione Europea intervenga, aprendo una procedura di infrazione contro l’Austria”.

Così Marco Campomenosi, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo di Bruxelles, nel corso della discussione dell’interrogazione orale sulle barriere alla libera circolazione delle merci proposta dalla Commissione Mercato Interno del Parlamento Europeo e discussa durante la seduta plenaria odierna del Parlamento Europeo a Strasburgo.