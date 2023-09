CAMPOBASE * SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE: « DALLA NOTA DEI SINDACATI DERIVA LA NECESSITÀ DI UNA NUOVA IMPOSTAZIONE ORGANICA DEL WELFARE »

12.33 - sabato 2 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE: DALLA NOTA DEI SINDACATI DERIVA LA NECESSITÀ DI UNA NUOVA IMPOSTAZIONE ORGANICA DEL WELFARE.

La nota di CGIL,CISL e UIL del Trentino a proposito dei problemi causati alle famiglie trentine dal contrasto tra la decisione del governo nazionale di ridefinire le soglie ISEE alla luce del tasso di inflazione e le decisioni provinciali di includere l’assegno unico universale per i figli nella determinazione del coefficiente ICEF, solleva una questione di fondamentale importanza. Essa riguarda la capacità della Provincia Autonoma di mettere in campo misure organiche, originali e continuative per affrontare le due sfide sociali oggi più impellenti: il sostegno al reddito in modo da contrastare i crescenti rischi di caduta in condizione di povertà di individui e famiglie, da un lato, ed il sostegno alla cura dei figli secondo una logica di trasferimenti crescenti fino alla loro maggiore età, dall’altro lato.

Due questioni diverse ma ugualmente riferite al tema generale dell’equità sociale. Al di là delle questioni tecniche, una cosa emerge con evidenza: occorre una nuova impostazione delle politiche sociali e di sostegno alle famiglie, che superi la attuale frammentazione degli strumenti locali e nazionali e riconduca in capo alla Provincia la strategia di intervento necessaria. L’Autonomia ha tutte le possibilità e le potenzialità per farlo.

Nel frattempo, la soluzione migliore per corrispondere alla giusta preoccupazione del Sindacato pare essere l’indicizzazione, in base al tasso di inflazione, delle componenti reddituali utilizzate nel computo dei coefficienti dell’ICEF per tutte le prestazioni erogate dalla Provincia autonoma di Trento.

La Segreteria Provinciale di Campobase