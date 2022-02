CAMPOBASE * CRISI UCRAINA: « “PREGHIERA PER LA PACE“, CI RICONOSCIAMO NEL VALORE DELL’INIZIATIVA DELLA VEGLIA DELL’ARCIDIOCESI DI TRENTO (16 FEBBRAIO) »

18:31 - 14/02/2022

La crescente tensione che sta trascinando l’Europa verso una pericolosa escalation militare tiene in ansia oltremodo tutta la nostra comunità.

Nel raccogliere questi sentimenti di ansia Campobase esprime la preoccupazione per una deriva che rischia di far ripiombare il mondo in un’altra stagione di paura proprio nel momento in cui lentamente si sta recuperando la serenità dopo i lunghi mesi della pandemia.

Al di là e oltre le ragioni geo politiche che hanno determinato questa drammatica situazione, Campobase raccoglie l’appello lanciato da Papa Francesco e si riconosce nel valore e nell’importante iniziativa della veglia promossa dell’Arcidiocesi per il giorno 16 febbraio partecipando alla preghiera comune per la pace.