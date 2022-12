11.28 - sabato 31 dicembre 2022

Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, dichiara in una nota: “Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Benedetto XVI. Un grande uomo, teologo e Papa. Mi unisco, in questo triste momento, alla preghiera di tutta la comunità cattolica”.