CAMERA DEPUTATI * EQUO COMPENSO: « LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI, APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 12 APRILE 2023 LA PROPOSTA DI LEGGE C. 338 » (IN ALLEGATO PDF)

13.53 - giovedì 13 aprile 2023

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, nella seduta del 12 aprile 2023, la proposta di legge C. 338 e abb. in materia di equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti, con l’intento di rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista.

Il provvedimento riproduce il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera nella scorsa legislatura e il cui iter si era interrotto al Senato.