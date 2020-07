” CAMBIAMO! ” ELEZIONI TRENTO 2020: PANICO: « OTTIMO IL NOME DI ANDREA MERLER, AGGREGA IL VARIEGATO MONDO CENTRODESTRA »

CAMBIAMO! MARIA ANTONIETTA PANICO: “OTTIMO IL NOME DI MERLER CHE AGGREGA IL CENTRODESTRA” – Date le ultime evoluzioni che si sono succedute in questi giorni, ritengo che lo scenario sia profondamente mutato e ciò deve porre delle valutazioni che possano portare alla scelta di un candidato per il centrodestra autonomista unitario.

In tal senso il nome dell’Avvocato Andrea Merler potrebbe essere visto in tal ottica, ovvero per far convergere il mondo civico verso una figura che possa racchiudere attorno a sé l’intero mondo variegato del centrodestra a Trento così come è stato per Claudio Cia nel 2015. Bene quindi la candidatura a Sindaco del Consigliere Merler che voglio sostenere in vista delle elezioni comunali del prossimo 20/21 settembre.

*

Maria Antonietta Panico

Responsabile “Cambiamo!” – Trento