CALZÀ (CONSIGLIO PAT – PD) * FRINGUELLO – PRELIEVO IN DEROGA: «LA GIUNTA IGNORA “ZPS“ E AREE PROTETTE, NESSUNA GARANZIA SU CONTROLLI ED IMPATTO»

14.53 - mercoledì 3 settembre 2025

Prelievo in deroga del fringuello: la Giunta ignora ZPS e aree protette. Nessuna garanzia su controlli e impatto. “La soluzione più responsabile e coerente sarebbe il ritiro immediato della deroga alla caccia del fringuello. La seconda delibera approvata dalla Giunta provinciale non basta a sanare un impianto normativo e tecnico carente, privo di garanzie ambientali e costruito con approssimazione.»

A parlare è la consigliera provinciale del PD del Trentino Michela Calzà che torna a criticare il provvedimento – deliberazione n. 1262 del 29 agosto 2025 – che conferma l’autorizzazione al prelievo in deroga del fringuello per la stagione venatoria 2025/26.

“La Giunta ha finalmente corretto (ma è servita la nostra interrogazione) un errore sul parere dell’Osservatorio faunistico e ha escluso la caccia nelle Zone Protezione Speciale (ZPS), ma ignora completamente l’impatto sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e sugli altri ambiti di tutela ambientale, che da sempre rappresentano il fiore all’occhiello del Trentino: un modo di intendere il territorio che ci distingue, in Italia e all’estero, come esempio di equilibrio tra natura, cultura e responsabilità.”

Secondo la consigliera, non basta escludere formalmente le ZPS, vincolate per legge dalla normativa europea, ma occorre estendere i limiti di protezione e le distanze di sicurezza a tutte le aree protette, comprese le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le altre aree naturali protette del nostro territorio.

“Oggi molti capanni di caccia risultano collocati entro i limiti di queste aree” – denuncia Calzà – “ma non c’è alcuna indicazione su come si intenda gestire questo conflitto, né si chiarisce se siano state condotte valutazioni di incidenza ambientale.”

Altro nodo critico riguarda la totale assenza di garanzie circa il monitoraggio dell’impatto ecologico del prelievo, sia in termini di metodi, sia di soggetti coinvolti.

“Non viene detto chi controllerà, come, con quali strumenti e con quale responsabilità. Non si fa alcun riferimento a ISPRA, né si prevede una verifica scientifica dell’effetto sui contingenti migratori. Questo è molto grave e mina la credibilità dell’intero provvedimento.”

Ulteriori criticità emergono anche sul piano tecnico. Il fringuello è noto per migrare in stormi misti, insieme ad altre specie protette e simili morfologicamente, come la peppola, altri fringillidi e piccoli passeriformi.

“Vogliamo sapere con quale grado di selettività reale potrà essere esercitata questa deroga in campo, senza produrre danni collaterali ad altre specie tutelate. Finora non ci è stata fornita alcuna garanzia.”

A questo si aggiunge il rischio ambientale legato alla dispersione dei piombini delle munizioni da caccia, che rappresentano una fonte potenziale di inquinamento del suolo e delle acque, soprattutto in ambienti sensibili. Calzà conclude chiedendo con fermezza il ritiro della deroga, e l’avvio di un confronto serio, trasparente e scientificamente fondato, nel rispetto degli standard ambientali europei e della sensibilità ambientale dei cittadini trentini.

Cons.ra provinciale Michela Calzà PD del Trentino