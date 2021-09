CAI-SAT ROVERETO (TN) * SENTIERO ITALIA – TRENTINO ALTO ADIGE: « LA PRESENTAZIONE ALLA SALA FILARMONICA IN CORSO ROSMINI, IL 10 SETTEMBRE ORE 20.30 »

Il 10 settembre 2021, alle ore 20.30, presso la Sala Filarmonica in Corso Rosmini 86 a Rovereto, la Sezione CAI-SAT di Rovereto presenterà il percorso Trentino del Sentiero Italia e non solo questa ma anche le altre 12 tappe italiane.

Sala Concerti Filarmonica – Corso Rosmini 86 10 SETTEMBRE 2021 ore 20.30

PRESENTAZIONE vol. 11 “Trentino-Alto Adige” Sentiero Italia CAI a cura di Denis Perilli e Lorenzo Comunian con Francesco Cappellari – Anna Sustersich.

EDITORE IDEA MONTAGNA

Gli autori raccontano il tratto del Sentiero Italia CAI che da va “Dalla conca del Montozzo ad Arabba”, un totale di 31 tappe per una regione, quella del Trentino-Alto Adige, considerata montana per antonomasia in Italia. Presso il Rifugio Potzmauer il Sentiero Italia CAI si divide: a sud si stacca la variante trentina che segue un “percorso storico”, che passa dal Lagorai alle Pale di San Martino, fino al lato meno noto della Marmolada, mentre a nord inizia la variante altoatesina, che tocca la Val di Fiemme e il Latemar, il Catinaccio e la Val Gardena. Tutte e due le varianti meritano di essere scoperte per varietà e spettacolarità dei paesaggi.

La collana Guide ufficiali Sentiero Italia CAI

La collana costituisce una grande operazione editoriale nata dalla collaborazione tra CAI e Idea Montagna, per i quali 25 diversi autori hanno percorso, tracciato, valutato e descritto l’intero Sentiero. Le nuove guide si propongono di essere piccoli “compendi” del tratto di territorio che il camminatore esplorerà, con l’obiettivo di “formare” escursionisti consapevoli, e dar modo a chi cammina di apprezzare non solo il sentiero, ma la profonda ricchezza culturale e tradizionale offerta dalle montagne del nostro paese.

In ogni volume si troveranno descrizioni tecnicheaffiancate a schede culturali che caratterizzano e definiscono la zona. A chiusura di ogni volume un breve inserto porterà l’attenzione del lettore a tematiche ambientali più rilevanti in quel tratto.