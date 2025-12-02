“BUGALALLA CRIME” / FRANCESCA BUGAMELLI – CANALE YOUTUBE: «GARLASCO, LE FOTO INEDITE SCATTATE IN VIA PASCOLI IL 13 AGOSTO 2007 (PRESENTI: ANDREA SEMPIO – LE GEMELLE CAPPA – MARIA ROSA POGGI)» (VIDEO E LINK IMMAGINI)

Foto inedite da Via Pascoli, Garlasco – 13 agosto 2007 Queste immagini, mai pubblicate prima, sono state scattate tra le

e le

in Via Pascoli a Garlasco. Nelle foto si riconoscono le gemelle Cappa, la madre Maria Rosa Poggi, Andrea Sempio, il padre e, tra le autorità presenti, la PM Rosa Muscio e il Colonnello Cassese. Gli altri soggetti ripresi non sono al momento in grado di identificarli. Un dettaglio colpisce in modo particolare: Andrea Sempio, nei suoi verbali, indica l’orario in modo corretto, ma parla anche di una calca tale da attirare la sua attenzione e da spingerlo a tornare sul posto dopo essere rientrato a casa. Nelle foto, però, quella calca non è presente. Link fotografie:

