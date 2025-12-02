Popular tags:
“BUGALALLA CRIME” / FRANCESCA BUGAMELLI – CANALE YOUTUBE: «GARLASCO, LE FOTO INEDITE SCATTATE IN VIA PASCOLI IL 13 AGOSTO 2007 (PRESENTI: ANDREA SEMPIO – LE GEMELLE CAPPA – MARIA ROSA POGGI)» (VIDEO E LINK IMMAGINI)

01.55 - martedì 2 dicembre 2025

 

Foto inedite da Via Pascoli, Garlasco – 13 agosto 2007 Queste immagini, mai pubblicate prima, sono state scattate tra le 15:38 e le 16:14 in Via Pascoli a Garlasco. Nelle foto si riconoscono le gemelle Cappa, la madre Maria Rosa Poggi, Andrea Sempio, il padre e, tra le autorità presenti, la PM Rosa Muscio e il Colonnello Cassese. Gli altri soggetti ripresi non sono al momento in grado di identificarli. Un dettaglio colpisce in modo particolare: Andrea Sempio, nei suoi verbali, indica l’orario in modo corretto, ma parla anche di una calca tale da attirare la sua attenzione e da spingerlo a tornare sul posto dopo essere rientrato a casa. Nelle foto, però, quella calca non è presente. Link fotografie: https://drive.google.com/file/d/1GU0o… Se volete partecipare alle live e discutere dei casi insieme a me, vi aspetto su   / bugalalla   Per info e collaborazioni: Press@twitch-crime.com Abbonati a questo canale per accedere ai vantaggi:    / @bugalalla   Se non sai come funziona Twitch: http://bit.ly/AbbonarsiBuga Per indagare sulla mia vita:   / bugalalla   #garlasco #notizie #cronaca #bugalalla
