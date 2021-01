BOND (FI) * COVID: « IL GOVERNO SA CHE OLTRE A ROSSA, ARANCIONE E GIALLA ESISTE ANCHE LA “ZONA SÜDTIROL”?, È ASSURDO PER I TERRITORI BELLUNESI CONFINANTI »

Covid, Bond (FI): oltre a zona rossa e arancione esiste anche quella ‘Südtirol’?. “Il governo sa che oltre a rossa, arancione e gialla esiste anche la “zona Südtirol”? E lo sa che a Bolzano fanno quello che vogliono? Delle due l’una: o il virus è talmente scaltro da riconoscere i confini delle Province autonome e da fermarsi prima di entrare in territorio altoatesino; oppure siamo di fronte all’ennesima stortura che crea figli e figliastri, con danni enormi soprattutto per i territori contermini”. È quanto afferma il deputato di Forza Italia Dario Bond, dopo una attenta analisi delle due ordinanze del governatore bolzanino Kompatscher relative alle misure anti-Covid.

“Nell’ordinanza del 5 gennaio, rafforzata con atto del 15 gennaio, viene espressamente previsto – aggiunge – di tenere aperti i bar, con servizio al tavolo; e per gli altoatesini è possibile cenare al ristorante, con prenotazione. Ma Bolzano non è in zona rossa da oggi? Lo trovo assurdo, soprattutto per i territori bellunesi confinanti con l’Alto Adige che da sempre vivono questa concorrenza sleale e che adesso avvertono con maggiore forza differenze quanto mai anacronistiche e impossibili da digerire. Se esiste la “zona Südtirol” nonostante i numeri di contagi e indici Rt tali da rendere Bolzano zona rossa, vuol dire che tutto quello che stiamo sopportando per superare il virus è inutile”.