BISESTI (LEGA) * SENATRICE CONZATTI: « NEL PROGETTO POLITICO DI RENZI? SONO SCHIFATO PERCHÉ COSÌ TRADISCE LA FIDUCIA DEGLI ELETTORI »

Bisesti: “Conzatti nel progetto politico di Renzi? Sono schifato perché così tradisce la fiducia degli elettori”. “Purtroppo non mi stupisce la decisione di Donatella Conzatti di passare nelle liste del nuovo progetto politico di Matteo Renzi. Il trasformismo di questi giorni è preoccupante e sono schifato che chi, eletto con una coalizione di centrodestra, con il 30% di voti della Lega nel collegio di Rovereto ora tradisca gli elettori trentini e si unisca a Renzi.

Con questa scelta politica non fa altro che tradire gli elettori di centrodestra per il governo delle Poltrone di Conte, Renzi e Di Maio. La nostra coalizione, che ha vinto le elezioni, merita rispetto. I cittadini che hanno votato la Lega e il centrodestra meritano rispetto.

Non chiedo le dimissioni da senatrice a chi è senza onore perché tanto so che non lo farà mai, è troppo attaccata alla poltrona come il PD e il M5s, ma chiedo agli alleati che alle prossime politiche si scelgano persone che non tradiscano la fiducia dei trentini”.

È questo quanto dichiarato in una nota dal Segretario nazionale della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti.