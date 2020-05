BISESTI (LEGA) * PIAZZA DELLA PORTELLA: « BENE LA DECISIONE DEL QUESTORE DI TRENTO CHE HA PREVISTO LA CHIUSURA PER UN MESE DEL MINIMARKET »

Bene la decisione del questore che ha previsto la chiusura per un mese del minimarket all’angolo tra Via Roma e Piazza della Portella. Si tratta di un atto importante, che dimostra l’attenzione da parte dello Stato verso le tante richieste fatte negli anni dalla Lega che hanno da sempre richiesto interventi forti e risoluti per l’area per ristabilire la legalità. Con quanto avvenuto non si può dire conclusa la questione, ma certo è un segnale molto importante e per questo ringrazio il questore e suoi uomini.

Il destino della Portela e della questione della sicurezza dipenderà però dalle scelte della futura amministrazione comunale. Chi sta ancora amministrando Trento ha purtroppo ignorato i nostri appelli per troppi anni, permettendo al degrado di diventare padrone del quartiere. La Lega ha sempre agito nell’interesse esclusivo dei suoi cittadini anche se per la compagine di centro sinistra la questione sicurezza era solo un nostro problema di percezione.