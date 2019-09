BISESTI (LEGA) * MILITANTE DAY: « SONO QUESTI I MOMENTI IN CUI LA NOSTRA COMUNITà SI RAFFORZA E SI PREPARA IN VISTA DELLE NUOVE SFIDE CHE CI ATTENDONO »

“Sono questi i momenti in cui la nostra comunità si rafforza e si prepara in vista delle nuove sfide che ci attendono”, sono queste le parole pronunciate dal Segretario nazionale della Lega Salvini Trentino in occasione della Giornata del militante, un evento organizzato al fine di consegnare le tessere apposite per i militanti della Lega.

La festa è impreziosita dai dati significativamente positivi della campagna di tesseramento. A tal proposito, Mara Dalzocchio – responsabile del tesseramento – ha dichiarato: “La campagna tesseramenti quest’anno ci ha riservato molte soddisfazioni anche perché abbiamo aumentato il numero di tesserati nonostante il tesseramento sia iniziato a luglio”.

“Oggi abbiamo voluto celebrare coloro che con sacrificio e passione hanno portato la Lega a governare il Trentino dopo un ventennio di governi di centrosinistra. Senza di loro oggi non si respirerebbe sul nostro territorio quell’aria di cambiamento che è iniziata a soffiare dallo scorso 21 ottobre con la nostra vittoria”, ha dichiarato il Segretario nazionale della Lega Salvini Trentino a conclusione della serata.