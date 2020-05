BISESTI (LEGA) * DDL 55: « FONDAMENTALE PER DARE RISPOSTE CONCRETE A FAMIGLIE / LAVORATORI PARTITE IVA / IMPRESE IN DIFFICOLTà »

Dopo più di 24 ore di Consiglio provinciale e una nottata di votazioni sulle centinaia di emendamenti e gli ordini del giorno presentati, alle ore 10.27 di oggi abbiamo approvato il DDL 55, una legge fondamentale per dare risposte concrete alle famiglie, ai lavoratori, alle partite Iva e alle imprese in difficoltà ma non solo…

Questo quanto dichiarato su social dal Segretario nazionale della Lega Salvini Trentino, Mirko Bisesti.