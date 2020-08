BISESTI (LEGA) * AGGRESSIONE GAZEBO FDI – TRENTO: « SOLIDARIETà AI SIMPATIZZANTI DI FRATELLI D’ITALIA, LA CITTà MERITA DI MEGLIO E QUESTO SARà POSSIBILE CON MERLER SINDACO »

Massima solidarietà da parte della Lega del Trentino nei confronti dei simpatizzanti di Fratelli d’Italia, vittime nella giornata di oggi di un’aggressione al loro gazebo in centro a Trento da parte dei soliti facinorosi che da troppi anni agiscono in maniera violenta. Purtroppo, negli anni come Lega ci siamo ritrovati molto spesso sotto gli attacchi e le ingiurie di questi intolleranti. Questi violenti non ci spaventano, anzi, ci danno ancora più determinazione per la nostra campagna elettorale. Trento merita di meglio e questo sarà possibile con Andrea Merler Sindaco.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Segretario della Lega in Trentino Mirko Bisesti.