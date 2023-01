BIDIMEDIA * SONDAGGIO SWG – TGLA7: « FDI SI MANTIENE A LIVELLI RECORD / CALANO FI E LEGA / RECUPERANO PD E AZIONE » (DATI: DIFFUSIONE 16/1)

10.40 - martedì 17 gennaio 2023

Sondaggio SWG – 16 gennaio: FdI si mantiene a livelli record, calano FI e Lega, recuperano PD e Azione. Torna come ogni lunedì l’appuntamento del sondaggio SWG nel TgLa7 di Enrico Mentana. Questa settimana continua il buon momento per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che si trova sempre stabile al suo valore massimo (31,3%) di sempre. Nella coalizione di centro-destra si arresta però la crescita della Lega, che stavolta perde 2 decimi tornando all’8,3%, così come Forza Italia che perde addirittura 5 decimi scendendo al 6,4%.

Guardando ai partiti di opposizione invece, il Partito Democratico torna leggermente a crescere dopo il minimo della scorsa settimana (ora è al 14,2%). In risalita anche la lista Azione – Italia Viva di Renzi e Calenda, che sale al 7,8%, mentre il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte perde un decimo portandosi al 17,6%. Tra i piccoli partiti si segnala la stabilità di Alleanza Verdi e Sinistra, al 3,7% e Più Europa ferma al 3%. Segno positivo per Italexit di Gianluigi Paragone che raggiunge il 2,3%, mentre Unione Popolare guadagna due decimi arrivando all’1,8%. L’astensione rimane stabile, chi non si esprime è pari al 38%.