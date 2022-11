BIDIMEDIA * SONDAGGIO SWG-LA7 – ORIENTAMENTI VOTO / 31 OTTOBRE: « FDI 29,1% / PD 16,3% / M5S 16,3% / AZIONE – ITALIA VIVA 8,6% / LEGA 7,9% / FI 6,5% »

09.56 - martedì 01 novembre 2022

Torna come ogni lunedì l’appuntamento del sondaggio SWG nel TgLa7 di Enrico Mentana. Questa settimana ha visto l’ulteriore crescita di Giorgia Meloni, ora al 29,1% (+0,8 punti rispetto alla settimana precedente). I voti sono quasi del tutto in libera uscita dalla Lega, che infatti cala di sette decimi al 7,9%. Leggera crescita dopo il crollo della scorsa rilevazione per Forza Italia, ora al 6,5%.

Guardando ai partiti di opposizione invece, il Partito Democratico cala nettamente al 16,3% venendo raggiunto, in retromarcia, dal M5S. Ancora in crescita Azione – Italia Viva di Renzi e Calenda ora all’8,6%, oramai quarto partito italiano per SWG.

Stabili Verdi e Sinistra ad un buon 4,1%, si apprezza Unione Popolare mentre calano leggermente +Europa ed Italexit.

LINK