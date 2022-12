BIDIMEDIA * SONDAGGIO SWG – 12/12: « IL M5S TORNA A CRESCERE MENTRE IL PD CALA / PRIMARIE PD, IL 52% DEGLI ITALIANI HA FIDUCIA IN BONACCINI MENTRE SCHLEIN È STACCATA DI POCO »

11.03 - martedì 13 dicembre 2022

Torna come ogni lunedì l’appuntamento del sondaggio SWG nel TgLa7 di Enrico Mentana. Questa settimana ha visto l’arresto della crescita del partito di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che ora si trova al 30,8%. Nella coalizione di centro-destra continua la crescita della Lega, che stavolta guadagna 4 decimi e raggiungendo l’8,5%, sorpassando i liberali di Azione-Italia Viva, mentre Forza Italia subisce un lieve calo di un decimo, scendendo al 6,0% netto.

Guardando ai partiti di opposizione invece, il Partito Democratico continua a calare anche questa settimana e raggiunge il record negativo al 15,1%. Battuta d’arresto per la lista Azione – Italia Viva di Renzi e Calenda, che scende all’8,0%, mentre il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte guadagna cinque decimi portandosi al 17,1%.

Tra i piccoli partiti si segnala un lieve aumento dell’Alleanza Verdi e Sinistra, ora al 4,1%, mentre Più Europa scende sotto la soglia del 3% e si porta al 2,7%. In lieve calo anche Italexit di Gianluigi Paragone che si ferma al 2,1%, così come Unione Popolare perde un decimo arrivando all’1,6%. L’astensione rimane stabile al 36%.

SWG inoltre ha chiesto a tutti gli italiani e agli elettori che hanno votato la lista del Partito Democratico alle ultime elezioni politiche su quale tra i tre candidati alla segreteria del PD ripone più fiducia. L’attuale presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è in lieve vantaggio sull’ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna ed europarlamentare Elly Schlein, mentre più staccata c’è l’ex Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli.

