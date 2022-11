BIDIMEDIA * SONDAGGI SWG – TGLA7 (7 NOVEMBRE): « SALGONO MELONI E CONTE, CONTINUA IL CALO DI PD – FORZA ITALIA – LEGA »

08.20 - martedì 08 novembre 2022

Torna come ogni lunedì l’appuntamento del sondaggio SWG nel TgLa7 di Enrico Mentana. Questa settimana ha visto l’ulteriore crescita di Giorgia Meloni, ora al 29,4% (+0,3 punti rispetto alla settimana precedente). Continua ancora la discesa della Lega, che stavolta cala di soli due decimi al 7,7% – stessa variazione anche per Forza Italia, ora data in calo al 6,3%.

Guardando ai partiti di opposizione invece, il Partito Democratico scende ancora al 16,0%. Battuta di arresto per la lista Azione – Italia Viva di Renzi e Calenda, che scende all’8,4%, mentre continua lo stato di grazia del Movimento 5 Stelle guidato da Conte, che guadagna cinque decimi e arriva al 16,8%.

In lieve calo Verdi e Sinistra al 4,0%, Più Europa invece scende sotto la soglia di sbarramento e arriva al 2,7%, salgono infine Unione Popolare di due decimi e le altre liste che sommate fanno il 4,6%. Stabile infine Italexit di Gianluigi Paragone, mentre l’astensione scende di un punto percentuale, ora al 31%.

