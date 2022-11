BIDIMEDIA * SONDAGGI – 27/11: « FDI AL 29,3% / M5S 17,4% / PD 17,0% / LEGA 8,4% / AZIONE-IV 7,8% / FI 7,0% »

11.40 - mercoledì 30 novembre 2022

La Bidi-Media dei sondaggi, 27 novembre: il M5S sorpassa il PD, 22 punti di distacco tra Csx e Cdx!

Media sondaggi dopo un mese dal giuramento del governo Meloni e a due mesi dalle elezioni. Stando alla media delle rilevazioni dei vari istituti continua la luna di miele di Fratelli d’Italia in questo primo mese di governo. Il partito della presidente del consiglio ora sfiora il 30%, 29,3%, in crescita di un punto e mezzo. La crescita di FDI finora non ha riguardato le altre liste della coalizione di centrodestra, che sono invece in calo, ma nonostante questo l’intera coalizione risulta comunque in crescita di un punto.

Il dato forse più rilevante è però il sorpasso come secondo partito italiano, e come primo tra quelli di opposizione, del Movimento 5 Stelle sul Partito Democratico, al 17,4% contro il 17%. Il sorpasso è avvenuto proprio nelle ultime 4 settimane: il M5S ha guadagnato quasi un punto percentuale (0,9) e quasi altrettanto ha perso il partito di Enrico Letta (0,8).

Pochi movimenti tra le altre liste ma si può notare come tutti i partiti al di fuori di FDI e M5S siano in calo in queste ultime 4 settimane, anche solo di qualche decimo. Il calo del PD e di tutte le altre liste che la compongono porta quindi a un forte calo del centrosinistra, poco sopra il 23%, ben 22 punti dietro il centrodestra!

*

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente.