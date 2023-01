BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI – INTENZIONI DI VOTO: « FDI HA SMESSO DI CRESCERE? (DATI: DIFFUSIONE 22/1 – RILEVAZIONI 16/1) »

09.44 - lunedì 23 gennaio 2023

Media sondaggi 16 gennaio: FDI ha smesso di crescere? Terza media sondaggi dell’anno, con alcune novità. Per la prima volta nelle medie post politiche troviamo in calo Fratelli d’Italia, che cede due decimi rispetto al dato di 4 settimane fa al 29,5%. Il partito di Giorgia Meloni era cresciuto rapidamente subito dopo le elezioni portandosi dal 26 al 28% in circa un mese, per poi toccare a fine anno un massimo del 29,9%. Vedremo se questo calo si rivelerà un dato estemporaneo o invece il primo segno di una inversione di tendenza. In lieve calo di appena un decimo la Lega, all’8,8%, stabili Forza Italia (6,9%) e Noi Moderati (0,9%). Per effetto di queste variazioni il Centrodestra, la coalizione di Governo, cede 3 decimi al 46,1%.

Passando alle opposizioni stabile dopo diverse settimane di crescita il Movimento 5 Stelle al 17,5%, comunque saldamente secondo partito italiano. Cede un decimo il Partito Democratico eguagliando il suo minimo assoluto delle settimane scorse al 15,8%. Il Terzo Polo risulta invece in crescita di 2 decimi all’8,2%. Oltre al PD in calo nel centrosinistra anche Alleanza Verdi e Sinistra al 3,3% che cede 2 decimi, recuperati però da più Europa al 2,7%. La coalizione vale nel complesso il 21,8%, oltre 24 punti dietro il centrodestra.

Per quanto riguarda gli altri partiti guadagnano un decimo ItalExit (2,3%) e Italia Sovrana e Popolare (0,8%), mentre risulta stabile Unione Popolare

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente.