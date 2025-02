BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 6 FEBBRAIO: «BOOM DELLA FIDUCIA IN GIORGIA MELONI, GIÙ IL PD»

08.13 - sabato 8 febbraio 2025

Media sondaggi 6 febbraio – Boom della fiducia in Giorgia Meloni, giù il PD. Prima media sondaggi di febbraio, continua la crescita di Fratelli d’Italia, che guadagna quasi mezzo punto rispetto a inizio gennaio portandosi al 29,6%. In calo invece il Partito Democratico, che cede 4 decimi e vale ora per i vari istituti il 23,3%. Terzo e in calo di un decimo il movimento 5 stelle allll’11,2%. Perde 3 decimi Forza Italia al 9% mentre ne guadagna uno la Lega all’8,6% e ne perde uno Alleanza Verdi e Sinistra al 6,2%.

Passando ai partiti del centro sono in crescita sia Azione (2,7%) che Italia Viva (2,5%), rispettivamente di uno e due decimi, mentre ne perde uno più Europa all’1,8%. Noi moderati guadagna un decimo all1%. 0,9% per Pace Terra Dignità e 0,8% per Sud Chiama Nord, con trend calante per la prima e in crescita per la seconda.

Nell complesso in crescita la coalizione di centrodestra, al 48,3%, mentre in calo la somma delle opposizioni parlamentari, il cosiddetto campo largo, al 47,7%. La variazione principale dell’ultimo mese è però la forte crescita della fiducia nella presidente del consiglio Giorgia Meloni, vista oggi dai vari istituti che monitorano il dato ad una media del 42,3%, quasi 3 punti in più rispetto a 4 settimane fa.

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle ultime 4 settimane, solo uno per istituto, il più recente, confrontati con la media di 4 settimane prima