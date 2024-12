BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 5 DICEMBRE: «FDI 28,9% / PD 23,3% / M5S 11,4% / FI 9,2% / LEGA 8,7%»

09.47 - venerdì 6 dicembre 2024

Media sondaggi 5 dicembre – PD accorcia di oltre un punto su FDI. Prima media sondaggi di dicembre con variazioni rilevanti per alcuni partiti e sostanziale stabilità per altri.

Primo partito italiano è sempre Fratelli d’Italia, che perde però 5 decimi, calo maggiore di questa media sondaggi, e si attesta poco sotto il 29% al 28,9%. Insegue il Partito Democratico, che tra il calo di FDI e la sua crescita di 7 decimi riduce il distacco di più di un punto al 23,3%, facendo anche registrare la crescita maggiore tra tutti i partiti.

Perde 2 decimi il Movimento 5 Stelle all’11,4%, ne guadagna uno Forza Italia al 9,2% mentre perfettamente stabile la lega all’8,7%, con Alleanza Verdi e Sinistra che perde un decimo al 6,3%.

Stabili azione e italia viva, rispettivamente al 2,7% e 2,3%, mentre cede un decimo più europa all’1,9%. Attorno all’uno percento troviamo Pace Terra Dignità (1,0%) in crescita di due decimi e Noi Moderati (0,9%) e Sud Chiama Nord (0,8%) stabili.

La coalizione di centrodestra vale il 47,7% in calo di 4 decimi e superata dalla comma delle liste che compongono il campo largo, in crescita di 3 decimi al 47,9%. Era dalle europee 2024 che il campo largo non valeva nel suo complesso più del centrodestra.

Infine in calo la fiducia in Giorgia Meloni, che si attesta al 40% esatto, cedendo 8 decimi rispetto allo stesso dato di 4 settimane fa.