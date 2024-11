BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 28 NOVEMBRE: «BOOM PD POST REGIONALI, IN AFFANNO I 5 STELLE»

14.27 - sabato 30 novembre 2024

Media sondaggi 28 novembre – Boom PD post regionali, in affanno i 5 Stelle.

Prima media sondaggi con la maggior parte delle rilevazioni considerate successive ai risultati delle regionali in Emilia Romagna e Umbria. I risultati elettorali potrebbero aver avuto un impatto, soprattutto sulle liste di opposizione.

Partiamo però dal primo partito italiano, che continua a essere per distacco Fratelli d’Italia, al 29,1%, in calo di 2 decimi. Il partito che cresce di più in questa media è il Partito Democratico, che sembra aver beneficiato degli ottimi risultati delle regionali (prima lista sia in Umbria, sia in Emilia Romagna, sia in Liguria). Il partito guidato da Schlein vale infatti il 23,3%, in rialzo di 6 decimi rispetto al dato di 4 settimane fa. La lista che cala di più è invece quella del movimento 5 stelle, in affanno dopo il magro risultato delle regionali, che si piazza all’11,4%, in calo di 4 decimi. Per eventuali effetti della costituente di domenica scorsa, o della battaglia Grillo-Conte bisognerà sicuramente aspettare le prossime medie, per ora i sondaggi non sono ancora successivi a tutti questi accadimenti.

Perfettamente stabile forza Italia, al 9,2%, guadagna un decimo la lega all’8,7% che con noi moderati stabile allo 0,9% completa il dato della coalizione di centrodestra che vale appena meno del 48% delle intenzioni di voto per la media delle rilevazioni italiane. In calo alleanza verdi e sinistra, al 6,3%, 2 decimi in meno rispetto al dato del primo ottobre. Per quanto riguarda le liste di centro Azione perde un decimo e si porta al 2,7%, stabile Italia Viva al 2,3% mentre cede un decimo anche Più Europa all’1,9%. In crescita di 2 decimi Pace Terra Dignità, all’1%, comunque molto più bassa del dato delle europee. Stabile invece allo 0,8% Sud Chiama Nord. Infine vale il 40,3% la media sondaggi della fiducia nella premier Giorgia Meloni, in calo di più di un punto rispetto al dato di 4 settimane fa. *

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle ultime 4 settimane, solo uno per istituto, il più recente, confrontati con la media di 4 settimane prima